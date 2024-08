Olympia: Varfolomeev kämpft um Finale in Rhythmischer Gymnastik

Die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei ihrer olympischen Premiere das Mehrkampf-Finale in der Rhythmischen Sportgymnastik vor Augen. Die 17 Jahre alte Mitfavoritin vom TSV Schmieden belegt in der Qualifikation nach den Übungen mit Ball und Reifen den vierten Platz, hat aber noch Luft nach oben. Die besten 10 der 24 Starterinnen qualifizieren sich für die Medaillenentscheidung am Freitag (14.30 Uhr).