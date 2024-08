Olympia: Deutsche Sportschützen im Medaillenfinale – Spannung pur!

Die deutschen Sportschützen können an ihrem letzten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Paris auf die ersehnte Medaille hoffen. Florian Peter (Obertshausen) kam in der Qualifikation mit der Schnellfeuerpistole auf 585 Ringe und zog in das Finale ein. Im Schießzentrum Chateauroux werden dort am Montag ab 9.30 Uhr die Medaillen vergeben.