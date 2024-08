Olympia: Scholz will Spiele nach Deutschland holen – Inspiration Paris

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in Erlebnissen und Erfahrungen der Olympischen Spielen in Paris einen Antrieb für die Rückkehr des größten Sportereignisses der Welt nach Deutschland. „Wie Sie wissen, ist es ja auch unser Plan, Olympische Spiele in Deutschland in den Blick zu nehmen und insofern ist das eine große Inspiration, die wir hier gemeinsam erleben“, sagte er am Freitag bei einem Besuch im Deutschen Haus.