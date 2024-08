Olympia: Zweites Gold für Yulo – Philippinen feiern Turn-Held!

Zweites Gold für die Philippinen: Der 24 Jahre alte Kunstturner hat sich am späten Sonntagnachmittag den Olympiasieg im Sprung gesichert. Yulo setzte sich mit 15,116 Punkten vor dem Armenier Artur Davtjan und dem Briten Harry Hepworth durch. Am Vortag hatte Yulo das Bodenfinale für sich entschieden. Seinem Heimatland bescherte er damit die ersten beiden Olympia-Medaillen im Turnen überhaupt.

Weiteres Edelmetall konnten die Athleten von dem Inselstaat in Paris bislang noch nicht sammeln. Durch Yulo werden auch keine weiteren Medaillen mehr hinzukommen: Für die Endkämpfe am Barren und am Reck, die am Montag stattfinden, hat sich der Turner nicht qualifiziert.