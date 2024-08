Olympia: Mattes Schönherr zurück im Deutschland-Achter-Finale!

Mattes Schönherr ist wieder fit und kehrt für die Medaillenmission in den Achter zurück - allerdings auf einer ungewohnten Position.

Der Deutschland-Achter kann im Finale der Olympischen Spiele wieder auf Ruderer Mattes Schönherr setzen. Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall im Hoffnungslauf kehrt der 24-Jährige für den Endlauf am Samstag (11.10 Uhr) im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne in das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) zurück. Das teilte der Verband am Freitag mit.