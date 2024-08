Olympia: Wieder Wirbel um Triathlon-Wettbewerb

von SID 03.08.2024 • 08:54 Uhr Die Wasserqualität der Seine sorgt erneut für Probleme. Das Schwimmtraining vor dem Mixed-Wettbewerb im Triathlon muss abgesagt werden.

Die schlechte Wasserqualität der Seine sorgt bei den Olympischen Sommerspielen in Paris weiter für Probleme. Am Samstagmorgen wurde das Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt, der am Montag stattfinden soll.

Wie die Organisatoren am Morgen mitteilten, sei angesichts erwarteter schlechter Messwerte frühzeitig eine Entscheidung getroffen worden.

Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tagen hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge. Näheres zur Situation wollen die Organisatoren im Laufe des Samstags mitteilen. Als Folge von Regenfällen steigt die Menge an Fäkalien-Bakterien im stark belasteten Fluss.

Seine erneut großes Thema

Schon in der ersten Woche war das Wasser der Seine ein Thema großer Diskussionen gewesen. Die Einzelwettbewerbe im Triathlon hatten aber wie geplant am Mittwoch stattgefunden. Nach der Mixed-Staffel im Triathlon stehen am Donnerstag und Freitag noch die Freiwasser-Wettbewerbe im Schwimmen an.

Schon weit vor dem Start der Spiele hatte die Wasserqualität immer wieder für Aufsehen gesorgt. Unter anderem nahmen die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Organisationschef Tony Estanguet ein Bad in der Seine, um zu beweisen, dass der Fluss sauber genug sei.

Staat investierte 1,4 Milliarden Euro

In den vergangenen Jahren investierte der französische Staat etwa 1,4 Milliarden Euro, um die Seine zu säubern. Dafür mussten zahlreiche Haushalte an die Kanalisation angeschlossen werden, die ihr Abwasser zuvor direkt in den Fluss und seine Nebenflüsse geleitet hatten.