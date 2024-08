Olympia: Thiam schreibt Geschichte mit drittem Gold im Siebenkampf!

Die Belgierin holte am Freitag im Stade de France mit 6880 Punkten ihren dritten Olympiasieg in Folge, nur 36 Zähler trennen sie von Rang zwei.

Nafissatou Thiam hat in einem hochspannenden Siebenkampf den historischen Gold-Hattrick perfekt gemacht. Die Belgierin holte am Freitag im Stade de France mit 6880 Punkten ihren dritten Olympiasieg in Folge, nur 36 Zähler trennten sie nach zwei Wettkampftagen von Silbermedaillengewinnerin Katarina Johnson-Thompson aus Großbritannien (6844). Noch nie konnte eine Siebenkämpferin dreimal olympisches Gold in Folge gewinnen. Bronze ging an Thiams Landsfrau Noor Vidts (6707).