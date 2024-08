Olympia: Carolin Schäfer verpasst Top-Ten-Platzierung in Paris

Auch 46,45 m mit dem Speer entsprachen nicht ihrem Leistungsvermögen in dieser Saison. Mit 5216 Punkten liegt Schäfer vor den abschließenden 800 m am Abend auf dem 17. Platz.

Schäfers bisherige Erfolge

Die 32-Jährige, die mit WM-Silber 2017 in London den größten Erfolg ihrer Laufbahn gefeiert hatte, zählte nicht zu den Medaillenkandidatinnen in Paris. Für die zweite deutsche Starterin Sophie Weißenberg war das Olympia-Abenteuer am Vortag dramatisch geendet - bevor es überhaupt begonnen hatte. Die Leverkusenerin riss sich beim Aufwärmen für den Auftakt über die Hürden die linke Achillessehne und ist bereits zurück in die Heimat gereist.