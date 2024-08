Olympia: Deutsche Bogenschützen Kroppen und Unruh holen Silber im Mixed

In einer Neuauflage des WM-Finales von Berlin 2023 unterliegt das Berliner Duo erneut Lim Sihyeon und Kim Woojin aus Südkorea.

Die Berliner Bogenschützen Michelle Kroppen und Florian Unruh haben bei den Olympischen Spielen in Paris Silber im Mixed-Wettbewerb gewonnen. In einer Neuauflage des WM-Finales von Berlin 2023 unterlag das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) am Freitagnachmittag erneut den Weltmeistern Lim Sihyeon und Kim Woojin aus Südkorea mit 0:6. Es ist die erste deutsche Medaille im Mixed-Wettbewerb, der seit Tokio 2021 Teil des olympischen Programms ist.