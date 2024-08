Olympia: Deutscher Skater Edtmayer verpasst Finale in Paris

Skateboarder Tyler Edtmayer hat bei den olympischen Spielen in Paris als letzter deutscher Starter das Finale in der Disziplin Park verpasst. Der 23-Jährige aus Inningen erreichte im Vorlauf auf dem Place de la Concorde einen Bestwert von 78,20 Punkten und hatte damit frühzeitig keine Chancen mehr, unter die besten acht zu kommen, die sich für den Lauf um die Medaillen qualifizierten. Insgesamt treten in der Qualifikation 22 Athleten an. Um die Medaillen geht es am späten Nachmittag ab 17.30 Uhr.