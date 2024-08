Olympia: Lilly Stoephasius verpasst erneut Skateboard-Finale

von SID 06.08.2024 • 14:34 Uhr Die Berlinerin schafft es bei ihrer zweiten Olympia-Teilnahme in der Vorrunde nicht unter die besten acht.

Es hat wieder nicht gereicht: Wie schon 2021 hat Lilly Stoephasius den Finallauf der Skateboarderinnen in der Disziplin Park bei den Olympischen Spielen verpasst. Im Vorlauf auf dem Pariser Place de la Concorde schaffte Stoephasius einen Bestwert von 74,40 Punkten. Damit hatte sie vorzeitig keine Chance mehr, noch unter die Top acht zu kommen, die sich für das Finale qualifizieren.

Schon direkt nach ihrem Heat, als sie zwischenzeitlich auf Platz sieben lag, hatte Stoephasius eine Vorahnung über ihr Schicksal: „Es geht wohl nicht so aus, wie ich es mir gewünscht habe. Das Finale wäre cool gewesen.“ Mit ihrer Leistung zeigte sie sich nicht „zu hundert Prozent“ zufrieden, „aber ich würde nicht sagen, dass es schlecht gelaufen ist.“

Stoephasius zegt starken dritten Run

Ihre stärkste Leistung zeigte Stoephasius in ihrem dritten Run, das Publikum bejubelte ihre Stunts. Am Rand der Bowl hielt die 17-Jährige danach lachend ihr Board in die Höhe. „Es war wirklich toll, das hier mit Fans zu erleben“, sagte sie.

Insgesamt treten in der Qualifikation am Dienstag 22 Athletinnen an. Um die Medaillen geht es am späten Nachmittag ab 17.30 Uhr. Im Park-Wettbewerb müssen die Skaterinnen innerhalb von 45 Sekunden inmitten einer großen Betonschüssel möglichst anspruchsvolle Tricks an den Hindernissen und Kanten zeigen.

