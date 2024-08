Olympia: Spanien nach Comeback im Fußball-Finale gegen Frankreich?

Gegner im Kampf um Gold wird am Freitag entweder Gastgeber Frankreich oder Ägypten.

Spaniens Fußballer haben bei den Olympischen Spielen mit einem Kraftakt das Finale erreicht. Der Mitfavorit bezwang in Marseille das Überraschungsteam Marokko nach Rückstand mit 2:1 (0:1). Gegner im Kampf um Gold wird am Freitag entweder Gastgeber Frankreich oder Ägypten, die ab 21.00 Uhr in Lyon aufeinander treffen.