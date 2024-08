Olympia: Timo Boll führt Tischtennis-Team ins Viertelfinale!

Schwerer Gegner im Viertelfinale

Im Viertelfinale am Dienstag (20.00 Uhr) wartet mit den Schweden um den Einzel-Zweiten Truls Möregardh eine deutlich schwerere Aufgabe. Boll bei seinem ersten Einsatz in Paris und Europameister Dang Qiu, im Einzel bereits in der zweiten Runde gescheitert, brachten das deutschen Team im Doppel gegen Eugene Wang/Jeremy Hazin mit einem insgesamt souveränen 3:1 (11:5, 8:11, 11:8, 11:5) in Führung.