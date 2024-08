Olympia: Toby Roberts holt sensationell Gold im Sportklettern

Der britische Sportkletterer Toby Roberts hat überraschend Olympia-Gold im Kombi-Wettbewerb Boulder & Lead gewonnen. Der Engländer aus der Grafschaft Surrey zeigte in beiden Disziplinen jeweils die drittbeste Leistung - mit 155,2 Punkten lag er in der Gesamtwertung damit vor Soratu Anraku (145,4).

Favorit Soratu Anraku geschlagen

Der Goldanwärter aus Japan, 2023 Bester im Weltcup an den Bouldern sowie beim Klettern mit dem Seil, hatte nach der ersten Hälfte des Finales noch geführt. Bronze ging an Jakob Schubert aus Österreich (139,6): Der Weltmeister in der Kombination stieg die 15 Meter hohe Wand im Lead am weitesten nach oben und verbesserte sich so noch von Rang fünf.