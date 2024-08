Olympia: Deutsche Springreiter auf Medaillenkurs nach fehlerfreier Quali

Fehlerfreie Runde im anspruchsvollen Parcours

Als einziges Team blieb die Equipe von Bundestrainer Otto Becker in dem technisch sehr anspruchsvollen Parcours ohne Fehler. "Es war sehr gut, wie wir uns das erhofft und erträumt haben", sagte Becker: "Wir sind super happy, wissen aber auch, dass wir noch nichts gewonnen haben. Am Freitag geht es von vorne los."

Einzelne Leistungen der Reiter

Starke Konkurrenz für die deutsche Equipe

Vor allem Vogel brachte sich mit Nachdruck für eine Medaille im Einzelfinale am Dienstag (6. August) in Stellung. Hinter der deutschen Equipe landeten die USA mit sechs Fehlerpunkten und Großbritannien (8). Die hochfavorisierten Schweden mit Weltmeister Henrik von Eckermann und seinem Spitzenpferd King Edward fanden sich auf Platz acht wieder.

Spannung im Mannschaftsfinale

Nach einem Abwurf und einer Verweigerung seines Catch me not kehrte Routinier Peder Fredricson mit 17 Fehlerpunkten aus dem Parcours zurück. Im Mannschaftsfinale am Freitag wird bei Null begonnen. Bei Strafpunktegleichheit am Ende gibt es ein Stechen um die Medaillen. Die bis dato letzte deutsche Medaille im Springreiten holte das Team um Ludger Beerbaum 2016 in Rio.