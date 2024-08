Olympia: Deutsche Springreiter verpassen Medaille – Platz 5 im Team

Die deutschen Springreiter sind im olympischen Teamwettbewerb leer ausgegangen. Die Equipe von Bundestrainer Otto Becker beendete das Finale der besten neun Mannschaften auf dem enttäuschenden fünften Platz. Insgesamt sammelten Christian Kukuk mit Checker, Richard Vogel mit United Touch und Philipp Weishaupt mit Zineday acht Strafpunkte in dem anspruchsvollen Parcours.

Gold für Großbritannien, Schweden nur auf Platz sechs

Gold ging an Großbritannien, Silber und Bronze holten die USA und Gastgeber Frankreich. Für Tokio-Sieger Schweden blieb lediglich Platz sechs. Die bis dato letzte deutsche Olympiamedaille für die Springreiter gab es 2016 in Rio im Teamspringen. Der letzte Olympiasieg war der Equipe mit Ludger Beerbaum und Otto Becker 2000 in Sydney gelungen.