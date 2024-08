Olympia: Deutsche Springreiter kämpfen um erste Goldmedaille seit 2000

Die deutschen Springreiter träumen bei den Olympischen Spielen vom Ende der goldlosen Zeit, Richard Vogel und sein Team wollen am Freitag unbedingt einen Podestplatz belegen. "Wenn man hier für Deutschland an den Start geht, ist die Erwartungshaltung, dass wir eine Medaille mit nach Hause bringen", sagte Vogel nach dem ersten Platz in der Qualifikation: "Das sind wir glaube ich Deutschland schuldig. So fühlt es sich für uns jedenfalls an."