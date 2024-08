Lückenkemper setzt phänomenales Ausrufezeichen!

Das deutsche Frauen-Quartett über 4x100 m schaffte es souverän ins Finale. Nur der US-Superstar läuft Schlussläuferin Rebekka Haase in ihrem Vorlauf davon.

Sophia Junk, Lisa Mayer, Lückenkemper und Schlussläuferin Rebekka Haase rannten in 42,15 Sekunden die viertschnellste Zeit in den Vorläufen, damit war das DLV-Quartett deutlich schneller als beim EM-Triumph 2022 in München.