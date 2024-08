Olympia: Deutschland vs. Frankreich – Handball-Kracher im Viertelfinale!

Das deutsche Team geht mit Vorfreude in die Partie gegen den Gastgeber und Tokio-Olympiasieger am Mittwoch (13.30 Uhr) im umgebauten Fußballstadion Stade Pierre-Mauroy vor 27.000 Zuschauern.

Positive Stimmung im deutschen DHB-Team

"Die Stimmung ist insgesamt positiv, sehr gut und sehr locker", berichtete Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Abschlusstraining am Dienstag in Lille. Man werde "bereit sein". Nach dem Viertelfinal-Aus in Tokio 2021 (gegen Ägypten) scheint für die DHB-Auswahl nun eine Wiederholung des Bronze-Coups von vor acht Jahren in Rio absolut möglich. Oder sogar noch mehr? Dafür müssen aber erstmal die Franzosen bezwungen werden.