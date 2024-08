Olympia: Surfen-Finals vor Tahiti – Gabriel Medina im Halbfinale!

Nach mehreren Verlegungen wegen ungünstiger Bedingungen soll es am späten Montagabend deutscher Zeit auf Tahiti losgehen.

Die Halbfinals und Finals der olympischen Surfwettbewerbe vor Tahiti sollen am späten Montagabend ab 22.30 Uhr MESZ (10.30 Uhr Ortszeit) stattfinden. Das teilten die Veranstalter mit. Die Bedingungen vor Teahupoo hätten sich verbessert. Ursprünglich hatten die Wettbewerbe am Sonntag ausgetragen werden sollen, waren aber aufgrund ungünstiger Wellenprognosen verschoben worden. Auch am Montag ging zunächst wenig.