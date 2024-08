Olympia: Gabriel Medina im Surf-Halbfinale – Medaillentraum lebt!

Der brasilianische Surfstar Gabriel Medina ist einer Medaille bei den Olympischen Spielen ganz nah. Der 30-Jährige, der mit einem ikonischen Jubelfoto zu einem Gesicht der Sommerspiele wurde, steht im Halbfinale. In den Wellen von Teahupoo bezwang Medina in seinem Viertelfinale mit einer Wertung von 14,77 seinen Landsmann Joao Chianca (9,33).

Entschlossenheit und Ehrgeiz

Spannung vor dem Halbfinale

Nun kämpft er am Samstag (ab 19.00 Uhr) gegen den Australier Jack Robinson um den Finaleinzug. Gastgeberland Frankreich hat sowohl bei den Männern in Kauli Vaast als auch bei den Frauen in Johanne Defay noch Hoffnungsträger im Rennen.