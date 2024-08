Olympia: Taekwondo-Hoffnung Brandl verpasst Halbfinale – Chance auf Bronze?

Taekwondo-Europameisterin Lorena Brandl hat das Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Die einzige Teilnehmerin der Deutschen Taekwondo Union (DTU) unterlag am Samstag in der Runde der letzten acht der Französin Althea Laurin nach zwei Runden. Brandl muss nun ihrer siegreichen Gegnerin die Daumen drücken: Zieht Laurin ins Finale der Gewichtsklasse über 67 kg ein, kämpft Brandl in der Hoffnungsrunde um Bronze.