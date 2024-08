Olympia: Timo Boll vor Team-Auftakt – Sorgen um Kaltstart in Paris

"In Mannschaftsturnieren bei Olympia war ich durch die vorherigen Einzelwettbewerbe meistens in einem guten Flow und habe einige Male mein wirklich bestes Tischtennis gespielt, weil ich im Rhythmus war. Dieses Mal fängt es für mich erst mit der Mannschaft an, und durch das K.o.-System bleibt mit nur wenig Zeit, mich reinzuspielen. Darüber mache ich mir tatsächlich etwas Sorgen", sagte Boll dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Für Boll bedeutet auch die ungewohnt späte Ankunft in Paris am vergangenen Donnerstag einen Unterschied. "Ich bin ja das erste Mal nicht von Anfang an dabei. Wenn ich vier Tage vor Beginn zu einem normalen Turnier reise, würde ich das als sehr, sehr früh empfinden. Jetzt aber fühlt sich das sogar fast schon spät an, weil alle anderen schon zehn Tage da sind", sagte Boll.