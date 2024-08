Olympia: Chinas Tischtennis-Dominanz hält – Gold im Männer-Team!

Allerdings setzten sich die Asiaten in allen drei Begegnungen erst im Entscheidungssatz durch, Schweden trat mit dem Bundesliga-Trio Truls Möregardh, Anton Källberg und Kristian Karlsson an.

Bronze ging an den Gastgeber und WM-Zweiten Frankreich mit seinem Einzel-Bronzemedaillengewinner Felix Lebrun durch ein 3:2 gegen Japan. Die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) war drei Jahre nach Silber in Tokio durch das Aus gegen Schweden beim fünften olympischen Mannschafts-Turnier erstmals ohne Medaille geblieben.

Am Samstag (15.00 Uhr) im Finale des Frauen-Wettbewerbs gegen Japan kann das Team aus dem Reich der Mitte den vierten "Durchmarsch" der Asiaten zu allen Goldmedaillen bei einem olympischen Tischtennis-Turnier perfekt machen. Lediglich bei den Spielen zuletzt 2021 in Tokio hatte China nicht alle erreichbaren Goldmedaillen gewonnen.

Durch den Sieg mit dem chinesischen Männer-Team feierte der dreimalige Weltmeister Ma Long seinen vierten Olympiasieg im Teamwettbewerb und sein insgesamt sechstes Gold bei Olympia-Turnieren. Außer mit der Mannschaft gewann er auch die Einzel-Wettbewerbe 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio. Mit seinen einmaligen Bilanzen festigte Ma seinen Status als erfolgreichster Tischtennis-Spieler bei Olympia.

Auch in der Wertung für die meisten Olympia-Medaillen übernahm das Idol nun die Spitze, nachdem bis Paris der deutsche Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov mit zweimal Einzel-Bronze und vier weiteren Teammedaillen alleiniger Rekordhalter war. Dem DTTB bietet sich in Paris am Samstag zum Abschluss noch eine Medaillenchance. Das im Halbfinale an Japan gescheiterte Damen-Team um Shootingstar Annett Kaufmann greift im Spiel um Platz drei gegen Südkorea (10.00 Uhr) nach Bronze.