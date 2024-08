Olympia: Zverev scheitert im Halbfinale – Deutschland ohne Tennismedaille

Der 27 Jahre alte Hamburger unterliegt in der Hitze von Paris einem Italiener, der zuletzt schon in Wimbledon auftrumpft hat.

Der 27 Jahre alte Hamburger unterliegt in der Hitze von Paris einem Italiener, der zuletzt schon in Wimbledon auftrumpft hat.

Alexander Zverev hat das Olympia-Halbfinale von Paris verpasst. Der Tennisstar und Champion der Sommerspiele von Tokio unterlag am Donnerstag in der Runde der letzten acht dem Italiener Lorenzo Musetti mit 5:7, 5:7. Damit bleibt Deutschland bei diesen Sommerspielen ohne Tennismedaille. Statt der deutschen Nummer eins spielt nun der Weltranglisten-16. um Edelmetall - für Zverev eine schwere Enttäuschung.

Spannung im Halbfinale

Musettis Gegner im Kampf um den Einzug ins Endspiel am Sonntag ermitteln am Donnerstagabend der serbische Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und der an Nummer acht gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas. Zverev hatte vor drei Jahren in Japan als erste Deutscher olympisches Einzel-Gold im Tennis geholt. Es ist weiter der größte Erfolg seiner Karriere, in der er bislang einen Grand-Slam-Triumph verpasste. Umso mehr zielte er in Paris auf erneuten olympischen Glanz ab.