Olympia: Deutschland historisch schwach – Schlechtestes Ergebnis seit 1952

Etwas mehr Gold, und doch historisch schwach: Der olympische Negativtrend bei Sommerspielen hat sich für das deutsche Team in Paris fortgesetzt. Im Medaillenspiegel steht nach den letzten Entscheidungen am Sonntag mit Rang zehn das schlechteste Abschneiden seit 1952. Die insgesamt 33 Medaillen bedeuten zudem erneut die schwächste Bilanz seit der Wiedervereinigung, zuletzt in Tokio 2021 hatten es Deutsche noch 37-mal auf das Podest geschafft.