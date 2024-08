Olympia: Tischtennis-Sensation verpasst – Kaufmann glänzt erneut!

Spiel um Bronze gegen Südkorea

Im kleinen Finale tritt das DTTB-Team am Samstag (10.00 Uhr) ebenfalls als Außenseiter gegen Südkorea an. Die Japanerinnen treffen im Anschluss im Endspiel auf Tokio-Olympiasieger China. Kaufmann hatte im Achtelfinale gegen die USA (3:2) und im Viertelfinale gegen Indien (3:1) mit jeweils zwei Einzelsiegen geglänzt und das DTTB-Team trotz der Ausfälle der Spitzenspielerinnen Nina Mittelham und Ying Han zum dritten Mal in Folge unter die letzten vier bei Olympia geführt.