Olympia: Drama um Vinesh Phogat – Medaillentraum geplatzt!

Der Traum von einer Olympiamedaille ist für die indische Ringerin Vinesh Phogat auf der Waage geplatzt. Die Goldanwärterin, die am Mittwochabend in der Gewichtsklasse bis 50 kg im Olympia-Finale gegen die US-Amerikanerin Sarah Ann Hildebrandt antreten sollte, war am Morgen vor dem offiziellen Wiegen geringfügig zu schwer - und sie schaffte es einfach nicht mehr unter die geforderten 50 kg.