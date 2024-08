Olympia: Deutsches Basketballteam vor heißem Halbfinale gegen Frankreich

Die deutschen Basketballer hatten den Gastgeber in der Vorrunde klar besiegt. Im Halbfinale kommt es nun zum Wiedersehen.

Die deutschen Basketballer hatten den Gastgeber in der Vorrunde klar besiegt. Im Halbfinale kommt es nun zum Wiedersehen.

Die deutschen Basketballer wollen vor dem Olympia-Halbfinale gegen Frankreich keine falschen Schlüsse aus dem Vorrundenduell mit den Gastgebern ziehen. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen, nur weil wir in der Vorrunde deutlich gegen sie gewonnen haben“, warnte Johannes Thiemann vor der Partie am Donnerstag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport). Zum Abschluss der Gruppenphase in Lille hatten die deutschen Weltmeister das Duell mit den Franzosen klar mit 85:71 für sich entschieden.