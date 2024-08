Olympia: Kevric begeistert mit Platz 6 im Stufenbarren-Finale!

Den Olympiasieg in der Bercy Arena von Paris sicherte sich am Sonntagnachmittag die Algerierin Kaylia Nemour mit 15,700 Punkten. Silber gewann die Chinesin Qiu Qiyuan (15,500 Punkte), Bronze ging an Sunisa Lee aus den USA, die auf 14,800 Punkte kam.

Am Montag bietet sich für den Deutschen Turner-Bund (DTB) die letzte Chance auf eine Medaille bei diesen Spielen. Im Barren-Finale der Männer um 11.45 Uhr turnt dann Lukas Dauser (Unterhaching) um Edelmetall. Der 31-Jährige ist amtierender Weltmeister an seinem Paradegerät, er hätte die Spiele in Paris wegen einer vor wenigen Wochen erlittenen Armverletzung aber beinahe verpasst. Für den Endkampf hatte er sich am Samstag der Vorwoche als Fünfter qualifiziert.