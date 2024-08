Olympia: Leo Neugebauer holt sensationell Silber im Zehnkampf!

Der Zehnkämpfer konnte lange von Gold träumen, am Ende war der Stuttgarter mit Silber mehr als zufrieden. Nun will er nächstes Jahr neu angreifen.

Spät in der Nacht strahlte Leo Neugebauer über das ganze Gesicht. „Ich bin überglücklich“, sagte der Stuttgarter, nachdem er in Paris Olympia-Silber im Zehnkampf gewonnen hatte. Der verpassten Goldmedaille trauerte Neugebauer gar nicht erst hinterher.

Ein harter Wettkampf

Nach dem ersten Tag hatte Neugebauer, der im Juni seinen deutschen Rekord auf 8961 Punkte gesteigert hatte, in Führung gelegen - und von Gold träumen dürfen. Doch am zweiten Tag fehlte ihm ein bisschen die Power. "Ich habe mein Bestes gegeben. Das ist alles, was zählt", sagte der 24-Jährige, zu einem Mehrkampf gehören eben "immer Höhen und Tiefen. Ich gehe jetzt heim mit einem Lächeln." Rooth habe einfach einen "krassen Wettkampf" hingelegt.

Die Zukunftsplanung

Sein Studium in Austin hat Neugebauer mittlerweile beendet, er wird als Profi aber weiter in Texas leben und trainieren. Um im nächsten Jahr bei der WM in Tokio wieder den Titel anzugreifen. In Japan "eine gute Leistung abzurufen, so ist der Plan", sagte Neugebauer.