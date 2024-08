Olympia: Gold-Held dankt Thomas Müller - "Ganz großer Anteil"

Der deutsche Springreiter Christian Kukuk bejubelt einen sensationellen Olympiasieg - und rechnet ihn auch dem Besitzerteam hoch an: Madeleine Winter-Schulze und Thomas Müller.

Am ersten olympischen Einzel-Gold für Deutschlands Springreiter seit 28 Jahren hatte auch ein Fußball-Weltmeister seinen Anteil - und dieser war sogar „ganz groß“.

Thomas Müller ist einer der beiden Besitzer des Schimmel-Wallachs Checker, der Christian Kukuk am Dienstag sensationell zum Olympiasieg trug. "Das dürfen wir nicht vergessen", sagte Kukuk in der ARD mit Blick auf Müller und Mitbesitzerin Madeleine Winter-Schulze.

Thomas Müller ist Mitbesitzer von Goldpferd

"Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, das Pferd weiter reiten zu können", sagte Kukuk, "dass Checker nicht eines Tages verkauft wird. Ich bin unfassbar dankbar, dass sie das Vertrauen in mich gesetzt haben und ich das jetzt zurückzahlen konnte." Checker, 14 Jahre alt, sei "eine Art Spätzünder. Aber was er schon das ganze vergangene Jahr leistet – er ist in seiner eigenen Liga unterwegs, das hat er hier eindrucksvoll bewiesen. Ich bin einfach unfassbar glücklich und stolz, dass ich dieses Pferd reiten darf."