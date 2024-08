Olympia: Deutschland startet Bewerbung für Spiele 2040 – Millionenhilfe vom Bund

von SID 02.08.2024 • 11:27 Uhr "Ein größeres Signal könnte es nicht geben", sagte die Innenministerin. Für welche Edition sich der DOSB bewerben wird, ist noch offen.

Deutschland hat einen wichtigen, und doch nur kleinen Schritt auf dem Weg zu einer neuerlichen Olympiabewerbung getan. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Präsident Thomas Weikert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterzeichneten am Freitag im Deutschen Haus in Paris ein sogenanntes Memorandum of Understanding.

Offizielle Unterstützung durch die Bundesregierung

Damit ist offiziell, was das Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen hatte: Mit der gemeinsamen Erklärung bekennt sich der Bund zu einer deutschen Olympiabewerbung und unterstützt das Vorhaben auch finanziell mit 6,95 Millionen Euro bis 2027. "Ein größeres Signal könnte es nicht geben", sagte Faeser: "Es ist wichtig, dass die gesamte Bundesregierung erstmals einheitlich dahinter steht."

Internationale Wahrnehmung

Er sei "sehr zufrieden, dass die Bundesregierung sich entschlossen hat, uns in dieser wichtigen Weise zu unterstützen", betonte Weikert: "Das wird natürlich auch im Ausland registriert. Es ist ganz wichtig, dass diese Unterstützung gesehen wird."

Gespräche mit dem IOC

Der DOSB und das Bundesinnenministerium wollen mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zeitnah informelle Gespräche aufnehmen. Man wolle dies editionsunabhägig tun, hieß es am Freitag. Die Regierung favorisiert Olympische Spiele im Jahr 2040 in Deutschland, 50 Jahre nach der Wiedervereinigung.

Autonomie des Sports

Faeser betonte aber die Autonomie des Sports. Absender einer Bewerbung wäre der DOSB. Ziel ist es, wie Weikert kurz vor Beginn der Sommerspiele in Paris erklärt hatte, "das für Deutschland beste Bewerbungskonzept zu finden".

Überzeugungsarbeit und internationale Aussichten

Der DOSB will einerseits die Gesellschaft vom Mehrwert Olympischer Spiele im Land überzeugen und zugleich eine international aussichtsreiche Bewerbung auf die Beine stellen. Für die DOSB-Mitgliederversammlung am 7. Dezember in Saarbrücken hatte das Präsidium die Vorstellung eines konkreten Bewerbungskonzepts ins Auge gefasst.

Zeitplan bis 2027