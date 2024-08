Olympia: LeBron & Curry führen USA ins Basketball-Finale gegen Frankreich

Der überragende Stephen Curry, zweimaliger NBA-MVP von den Golden State Warriors, war bester Werfer der USA mit 36 Punkten. Das neue "Dream Team" gewann gegen Serbien nach dem Sieg im Auftaktspiel (110:84) bereits zum zweiten Mal bei diesen Sommerspielen. In einem hochklassigen Halbfinale in der Bercy Arena in Paris bereitete die Mannschaft des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic dem Topfavoriten große Probleme und lag vor dem Schlussdrittel sogar mit 13 Punkten in Führung.