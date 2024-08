Olympia: Darja Varfolomeev holt Gold – Kolosov verpasst knapp das Podest

Die sechsmalige Weltmeisterin krönt sich zur ersten deutschen Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik überhaupt.

Im Moment ihres historischen Triumphs eilte Darja Varfolomeev erst einmal zu ihrer enttäuschten Teamkollegin. Während die 17-Jährige sich zur ersten deutschen Olympiasiegerin der Rhythmischen Sportgymnastik gekrönt hatte, verpasste Margarita Kolosov nur knapp das Podest. „Das ist mega schade, weil sie alles gegeben hat“, sagte Varfolomeev: „Aber ich habe ihr gesagt, es gibt noch die nächsten Olympischen Spiele, zu denen wir hoffentlich zusammen fahren, und dann zeigen wir noch einmal, was wir können.“

Blick in die Zukunft

Ob sie die Sommerspiele 2028 in Los Angeles im Blick habe? "Ja", sagte Varfolomeev kurz und knapp, nachdem sie in der Pariser La Chapelle Arena Gold gewonnen hatte. Kolosov hingegen ließ ihre Zukunft in der Hinsicht offen: "Ich schaue erstmal Jahr für Jahr."