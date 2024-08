Olympia: DHB-Handballerinnen vor Viertelfinal-Kracher gegen Frankreich

von SID 05.08.2024 • 14:52 Uhr Mit reichlich Videostudium bereiten sich die deutschen Handballerinnen auf ihr Viertelfinale gegen Frankreich vor. Die Aufgabe ist riesig.

Markus Gaugisch setzte seine Handballerinnen vor die Flimmerkiste. Gleich zwei Mal bat der Bundestrainer am Montag in den TV-Raum der neuen Unterkunft in Lille - vor dem Viertelfinal-Showdown gegen Frankreich will er nichts dem Zufall überlassen. „Wir haben eine einmalige Chance“, sagte Gaugisch vor der Partie am Dienstag (13.30 Uhr im LIVETICKER).

Sein Team ist gegen den Tokio-Olympiasieger und Weltmeister freilich krasser Außenseiter. Zumal vor bis zu 27.000 überwiegend französischen Fans. Doch die DHB-Auswahl glaubt an ihre Chance. Auch dank der Vorbereitung vor dem Fernseher.

Bundestrainer Gaugisch setzt auf Teamgeist

"Wir müssen uns zu einem kleinen Haufen an verschworenen Kämpferinnen zusammenrotten, die diese französische Welle, die da kommt, einfach abprallen lässt", sagte Gaugisch. Was einfach klingt, dürfte ein hartes Stück Arbeit werden.

Denn während die deutsche Mannschaft die Vorrunde mit 2:8 Punkten auf dem vierten Platz abschloss und nur dank dänischer Schützenhilfe in die K.o.-Runde einzog, flog Frankreich mit fünf Siegen in fünf Spielen bislang förmlich durchs Turnier. Frankreich habe „wahnsinnig schnelle Spielerinnen, da geht die Post ab“, so Gaugisch.

Deswegen müsse sein Team „schlau sein. Wir dürfen den Ball nicht verlieren, wir dürfen keine verrückten Sachen machen, sondern müssen so angreifen, dass wir auch geordnet und gut in den Rückzug kommen. Das ist die Möglichkeit, die wir haben.“

Historische Chance für DHB-Frauen