Olympia: Deutsche 3x3-Basketballerinnen vor K.o.-Runde – Spannung pur!

Das DBB-Quartett schlägt auch China. Am Abend kann der Einzug in die K.o.-Runde klargemacht werden.

Das DBB-Quartett schlägt auch China. Am Abend kann der Einzug in die K.o.-Runde klargemacht werden.

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia-Premiere nach dem nächsten Erfolg dicht vor der Teilnahme an der K.o.-Runde. Dem Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gelang beim 18:15 gegen China am Freitagmorgen der vierte Sieg im fünften Spiel, bereits am Abend kann das DBB-Team vorzeitig sein Ticket für die K.o.-Runde lösen.