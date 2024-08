Olympia: Richard Vogel jagt Medaille im Team-Springen

von SID 01.08.2024 • 05:47 Uhr "An die Olympia-Teilnahme können wir einen Haken machen", sagte Vogel dem SID strahlend vor dem Auftakt am Schloss von Versailles.

Für den aufstrebenden Springreiter Richard Vogel geht mit seiner ersten Teilnahme an Olympischen Spielen ein Kindheitstraum in Erfüllung, doch der 27-Jährige hat große Ambitionen. "An die Olympia-Teilnahme können wir einen Haken machen", sagte Vogel dem SID vor dem ersten Springen am Schloss von Versailles: "Hinter dem Erfolg steht noch ein Fragezeichen, da wissen wir in ein paar Tagen mehr."

Das Ziel: Eine Medaille mit der Mannschaft

Als Ziel gab Vogel eine Medaille mit der Mannschaft an. Am Donnerstag startet die Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker in den Team-Wettbewerb, Vogel und sein Spitzenpferd United Touch starten an der Seite von Christian Kukuk mit Checker und Vize-Europameister Philipp Weishaupt mit Zineday. Jana Wargers und Dorette sind das Ersatzpaar.

Vergangene Misserfolge

Das schwache Abschneiden der deutschen Springreiter bei den letzten Spielen sei "nicht extra thematisiert" worden, "aber ich verfolge das natürlich auch, seit ich denken kann und gucke mir das immer im Fernsehen an", sagte Vogel: "Da kriegt man es natürlich auch mit." Bei den letzten vier Spielen hatte Deutschland im Springen lediglich einmal Mannschafts-Bronze (2016) geholt, das letzte Gold gewann 2000 das Team um Becker und Ikone Ludger Beerbaum.

Die internationale Konkurrenz

Als Grund dafür, dass die internationale Konkurrenz in den letzten Jahren stark aufgeholt hat, sieht er auch die Selbstlosigkeit in Deutschland. Viele Länder würden sich inzwischen am "deutschen System der Reiterei" orientieren und profitierten von deutschen Trainern und Pferden.

Deutschlands Beitrag zum globalen Sport