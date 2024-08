Olympia: Jessica von Bredow-Werndl holt Gold im Dressur-Einzel!

Mit einer grandiosen Vorstellung hat Jessica von Bredow-Werndl beim olympischen Turnier in Versailles wie schon 2021 in Tokio Gold im Dressur-Einzel gewonnen. In der Kür am Sonntag erreichte sie mit Dalera mit 90,093 Prozentpunkten das beste Ergebnis und sicherte sich nach dem Sieg mit der Mannschaft am Vortag und dem Doppelerfolg von Tokio ihre insgesamt vierte Goldmedaille.