Olympia: Thierry Henry und Frankreichs Fußballer im Gold-Finale!

Vor allem für den Gastgeber sind die Sommerspiele bislang auch sportlich ein voller Erfolg. "Wenn wir es schaffen, zusammenzuhalten, sind wir ein wunderschönes Land. Ich glaube, das haben wir nach all dem, was kurz vor den Spielen passiert ist, gebraucht", sagte der 46-Jährige. Frankreich war zu Beginn der Olympischen Spiele in eine politische Krise gerutscht, da Rechtsextreme nach den Parlamentswahlen nach der Macht griffen.

Nach Spielen in Marseille, Nizza, Bordeaux und Lyon wird Frankreich erstmals in der Hauptstadt spielen. "Wir fangen gerade erst an zu realisieren, was los ist, weil wir noch nicht in Paris waren", sagte Henry, der als Spieler 1998 im eigenen Land die WM gewonnen hatte.