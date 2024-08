Olympia: Deutsche 3x3-Basketballerinnen im Finale gegen Spanien!

Starke Vorrundenleistung und dramatisches Halbfinale

Die Spanierinnen hatte das Team um Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius am letzten Spieltag der Gruppenphase 18:15 geschlagen. Überhaupt hatte das DBB-Team in den sieben Vorrundenspielen nur eine Niederlage kassiert und war als Gruppenerster direkt ins Halbfinale eingezogen. Am Montag erzielte Greinacher eine Sekunde vor Schluss den entscheidenden Punkt.