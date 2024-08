Olympia: Handball-Kracher im Viertelfinale – Deutschland vs. Frankreich

von SID 05.08.2024 • 06:49 Uhr Für das deutsche Team steht nach der starken Vorrunde in Paris der Umzug nach Lille an. Dort kommt es gleich zum Highlight gegen Frankreich.

Mit etwas Paris-Wehmut, vor allem aber mit großer Lille-Vorfreude verlassen Deutschlands Handballer das Olympische Dorf. Irgendwann, sagte Kapitän Johannes Golla, bevor er am Montag mit der Mannschaft im Bus in den Finalrundenspielort in Nordfrankreich reiste, sei es „vorbei mit Dorf genießen und Spaß haben. Dann ist der Handball natürlich der absolute Fokus. Und was man so hört, haben wir da optimale Bedingungen, um uns da vorzubereiten, um vollen Fokus auf das Spiel zu haben.“

Der wird auch nötig sein, geht es im Viertelfinale am Mittwoch (13.30 Uhr) doch gegen Tokio-Olympiasieger und Europameister Frankreich. Im umgebauten Fußballstadion Stade Pierre-Mauroy will Deutschland vor 27.000 Zuschauern in die Runde der letzten Vier einziehen. „Wir wollen einfach den besten Handball spielen, den wir können. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch gegen jede Mannschaft eine Chance“, sagte Golla.

Atmosphäre in Lille

Der Kreisläufer erwartet eine "extrem gute Atmosphäre. Von daher freue ich mich auf Lille." Nach dem Viertelfinal-Aus in Tokio 2021 scheint für die DHB-Auswahl nun eine Wiederholung des Bronze-Coups von vor acht Jahren in Rio möglich. Golla und Co. qualifizierten sich als Gruppensieger für die K.o.-Runde, Frankreich landete in der Parallelgruppe nach einer holprigen Vorrunde auf dem vierten Platz.

"Wir haben uns in der Gruppenphase Selbstvertrauen geholt, die Franzosen sicherlich nicht", sagte Golla, warnte aber von der "Riesenqualität" des Gegners und den "individuellen Stärken" der französischen Spieler. Frankreichs Kader sei "durchweg Weltklasse" besetzt: "Sie haben auf jeder Position mit das Beste zu bieten, was es im Handball gibt."

