Olympia: Tränen und Hoffnung – Anna-Maria Wagner kämpft weiter

Anna-Maria Wagner will nach den Olympischen Spielen in Paris eine Judo-Pause einlegen.

Auf absehbare Zeit hat Anna-Maria Wagner genug vom Kämpfen. „Gerade sitzt der Schmerz einfach tief“, sagte die deutsche Fahnenträgerin nach der verpassten Einzel-Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris: „Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall keinen Judo-Anzug mehr anziehen.“ Die Weltmeisterin vergoss Tränen der Enttäuschung. Ihre Stimme stockte.

Goldambitionen und harte Vorbereitung

Missglückter Kampf um Bronze

Der missglückte Kampf um Bronze gegen die frühere Vize-Weltmeisterin Ma Zhenzhao aus China sowie das zuvor verlorene Halbfinale gegen Inbar Lanir aus Israel "werden mich sehr lange beschäftigen. Es ist total bitter. Judo ist einfach knallhart", sagte Wagner, die in der Gesellschaft ihres Partners, ihrer Familie und von Freunden Trost am Donnerstagabend fand.

Starker Vormittag und persönliche Erfahrungen

Fahnenträgerin und persönliche Motivation

"Ich bin nicht als Fahnenträgerin auf die Matte, ich bin als Anna-Maria Wagner auf die Matte, die eine Medaille will. Ich habe das alles für mich gemacht." Für sich und ihre Teamkollegen will Wagner den Judo-Anzug in diesem Jahr noch einmal anziehen.