Olympia: Saskia Oettinghaus im 3-m-Brett-Finale - Spannung pur!

Die Wasserspringerin Saskia Oettinghaus hat bei den Olympischen Spielen das Finale vom 3-m-Brett erreicht. Die 26-Jährige aus Dresden kam im Halbfinale am Donnerstagvormittag auf 286,75 Punkte und Rang neun. Die besten zwölf Teilnehmerinnen qualifizierten sich für das Finale am Freitag (15.00 Uhr). Die Rostockerin Jette Müller war bereits im Vorkampf ausgeschieden.

Weitere deutsche Teilnehmer im Wasserspringen

Am Nachmittag (15.00 Uhr) tritt Europameister Moritz Wesemann (Halle/Saale) noch bei den Männern im Einzel vom 3-m-Brett an. Bislang stehen Platz sechs für die Tokio-Dritte Lena Hentschel und Jette Müller im Synchronspringen vom 3-m-Brett sowie Rang sieben für Timo Barthel und Jaden Eikermann vom Turm als beste Resultate für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) im Wassersportzentrum am Stade de France zu Buche.