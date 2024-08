Olympia: Wassen scheitert im Halbfinale – Deutsche ohne Medaille

Die zweimalige Europameisterin Christina Wassen ist beim olympischen Wasserspringen in Paris im Turm-Halbfinale gescheitert. Die Berlinerin kam nach einem völlig verpatzten ersten Sprung nur auf 255,55 Punkte und Rang 17. Bereits im Vorkampf war ihre Vereinskollegin Pauline Pfeif als 21. ausgeschieden. Damit bleibt das deutsche Team im Wassersportzentrum am Stade de France weiter ohne Medaille.

Weitere Ergebnisse und Ausblick

Die Tokio-Dritte Lena Hentschel hatte mit Jette Müller Platz sechs im Synchronspringen vom 3-m-Brett erreicht, Timo Barthel und Jaden Eikermann schafften es vom Turm auf Rang sieben. Am Dienstag starten Moritz Wesemann und Lars Rüdiger im Einzelwettbewerb vom 3-m-Brett, am Mittwoch folgen Müller und Saskia Oettinghaus in der gleichen Disziplin. Im Turm-Einzel ist am Freitag Barthel am Start.