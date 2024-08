Olympia: Timo Barthel im Halbfinale vom 10-m-Turm – Spannung pur!

Der deutsche Wasserspringer Timo Barthel ist bei den Olympischen Spielen in Paris ins Halbfinale vom 10-m-Turm eingezogen. Am Freitagvormittag belegte der 28-Jährige nach sechs Durchgängen den zwölften Rang. Die besten 18 erreichten die nächste Runde, die am Samstag um 10.00 Uhr beginnt. Das Finale mit den zwölf stärksten Springern findet am Samstag ab 15.00 Uhr statt.