Olympia: Deutsche Wasserspringer ohne Medaille - China dominiert

Das deutsche Wassersprungteam bleibt bei den Olympischen Spielen in Paris ohne Medaille. Auch Saskia Oettinghaus hatte als Siebte im Finale vom 3-m-Brett keine Chance auf einen Podiumsplatz. Die 26-Jährige aus Dresden kam auf 297,35 Punkte, zu Bronze fehlten ihr mehr als 20 Zähler. Auch das siebte Gold im Wassersportzentrum am Stade de France ging an China. Chen Yiwen gewann vor der Australierin Maddison Keeney und ihrer Landsfrau Chang Yani, die trotz eines verpatzten ersten Sprungs noch Rang drei erreichte.