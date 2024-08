Superstar verkündet Olympia-Aus! "Hoffe, ihr habt die Show genossen"

Ursprünglich wollte Lyles am Freitagabend mit der 4x100 m Staffel der USA um eine weitere Medaille laufen, auch für die Staffel über 4x400 m am Samstag war er vorgesehen. "Es sind nicht die Olympischen Spiele, die ich mir erträumt habe, aber ich habe so viel Freude in meinem Herzen", schrieb Lyles weiter bei Instagram: "Ich hoffe, dass alle die Show genossen haben. Ob ihr nun für oder gegen mich Stimmung gemacht habt, ihr müsst zugeben, dass ihr zugesehen habt, nicht wahr?"