Olympia: Histprischer Gold-Hattrick in Paris!

Rio, Tokio und jetzt Paris: US-Koloss Ryan Crouser hat zum dritten Mal in Serie Olympia -Gold im Kugelstoßen gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Der 31 Jahre alte Weltrekordler kam im dritten Versuch auf 22,90 m, damit war der Weltmeister von 2022 und 2023 wieder einmal nicht zu schlagen.

„Ich fühle mich einfach geehrt. Dieses Jahr war nicht einfach: Die Ellbogenverletzung, der Rücken - einfach so viele Rückschläge. Ich habe viel an mir selbst gezweifelt“, sagte Crouser. Es habe ihn „viel Kraft gekostet“. Umso schöner sei es, „heute Abend da draußen zu stehen. Es gab viele Momente, in denen ich dachte, ich würde es nicht schaffen.“