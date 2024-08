Olympia: Deutsche Sportschützen ohne Medaille – Enttäuschung in Paris

Große Hoffnungen, kaum Finalteilnahmen, keine Medaille: Die deutschen Sportschützen sind bei den Olympischen Spiele in Paris hinter den Erwartungen geblieben und reisen wie vor drei Jahren in Tokio ohne Podestplatzierung ab. Im Schießzentrum in Chateauroux rund 250 km südlich von Paris platzten am Montag auch die letzten Medaillenträume der Starter des Deutschen Schützenbundes (DSB).